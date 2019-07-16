РИАМО - 16 июл. Специальная технология LVT (Low Vibration Track — путь пониженной вибрации) позволяет понизить уровень шума от поездов в среднем с 80 до 72 децибел, технологию применили при укладке путей 11 линий столичной подземки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Технология LVT применяется в столичной подземке с 2014 года. При укладке полотна таким образом используются не шпалы, а бетонные блоки, что позволяет сократить не только уровень шума, но и вибрации.

«После модернизации инфраструктуры метро поезда следуют тише, и влияние вибрации на конструкции тоннелей снижается. Срок службы пути, уложенного с использованием виброгасящей технологии, составляет в среднем 40 лет до проведения капитального ремонта. Кроме того, он уменьшает затраты на свое содержание в среднем на 20%», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Виброгасящие пути, уложенные по технологии LVT, есть на 40 станциях 11 линий метро. Это Некрасовская линия, а также участки Солнцевской, Большой кольцевой, Калужско-Рижской, Таганско-Краснопресненской, Калининской, Люблинско-Дмитровской, Замоскворецкой, Серпуховско-Тимирязевской, Сокольнической и Арбатско-Покровской линий. Увидеть, как выглядят инновационные пути, пассажиры могут, например, на станциях «Спартак», «Свиблово», «Библиотека имени Ленина», «Бауманская», «Петровско-Разумовская», «Ховрино».

«До конца 2020 года благодаря новой технологии станет тише еще на семи станциях — это «Щукинская», «Отрадное», «Коломенская», «Бабушкинская», «Комсомольская» Сокольнической линии, «Курская» Кольцевой линии и «Киевская» Филевской линии», — добавляется в сообщении.

Помимо всего прочего, в столичном метрополитене с 2012 года укладывают бесстыковой путь, что также позволяет снизить уровень шума и вибрации. Рельсы без стыков есть на центральных участках линий, расположенных внутри Кольцевой линии, например, на Таганско-Краснопресненской, Замоскворецкой, Сокольнической, Серпуховско-Тимирязевской и Арбатско-Покровской. Технологию использовали в том числе при укладке рельсов на Солнцевской и Филевской линиях и на Московском центральном кольце (МЦК). Бесстыковой путь также уложат на Кольцевой линии.