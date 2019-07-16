РИАМО - 16 июл. На улице Садовая в городском округе Дзержинский в рамках губернаторской программы «Дороги Подмосковья» начался ремонт дорожного полотна, сообщается на официальной странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«В настоящее время подрядная организация выполняет работы по фрезерованию дорожного покрытия», - говорится в сообщении.

Администрация Дзержинского приносит извинения за доставленные неудобства при проведении работ.