РИАМО - 16 июл. Собственника участка сельскохозяйственного назначения оштрафовали за нарушение земельного законодательства на 20 тысяч рублей, за неуплату в срок штраф увеличился вдвое, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Несоблюдение положений земельного законодательства установил комитет по управлению имуществом администрации городского округа Егорьевск Московской области. Общая площадь участка составляет 63,5 гектаров. Ранее с собственника взыскали штраф 20 тысяч рублей по части 2 статьи 8.7 Кодекса об административных нарушениях РФ. Однако в установленный срок штраф не был оплачен.

«За неуплату административного штрафа в срок управлением в отношении Куликова В.С. был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ и материалы дела направлены в судебный участок №360 Басманного районного суда города Москвы для принятия решения», — говорится в сообщении.

В июне 2019 года решением мирового судьи Куликов привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа – 40 тысяч рублей.