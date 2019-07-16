РИАМО - 16 июл. На Садовой-Кудринской улице в столице произошел пожар обрешетника кровли в здании, возгорание ликвидировали, сообщается на сайт ГУ МЧС России по Москве.

Во вторник в 08:26 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре на улице Садовая-Кудринская, дом 3Б.

«По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходило загорание обрешетника кровли в разноуровневом двух- и трехэтажном здании на площади около 100 квадратных метров. В 08:57 пожар был оперативно локализован, в 09:00 ликвидирован», – говорится в сообщении

Информация о пострадавших при пожаре не поступала.