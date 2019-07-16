РИАМО - 16 июл. В основном стационаре Московской областной больницы имени профессора В.Н. Розанова в Пушкинском городском округе для пациентов с различной патологией проводится свыше 85 тысяч физиотерапевтических процедур, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Процедуры выполняются в четырех корпусах: терапевтическом, детском, детском инфекционном и здании роддома, а при необходимости и в палатах - нетранспортабельным больным, детям из отделения патологии недоношенных и новорожденных детей.

«В отделении достаточно широкий ассортимент аппаратуры, применяется лечение электромагнитными полями УВЧ, СВЧ, КВЧ, магнитотерапия, дарсонвализация, импульсные токи низкой и высокой частоты, УФО, ОКУФ, электрофорез лекарственных веществ, ультразвук и ультрафонофорез лекарственных веществ, фототерапия, лазеротерапия, ингаляционная терапия, аппликации парафина и озокерита, ЛФК и массаж», – сказал заместитель главного врача по медицинской части Александр Аверин

По его словам, в каждом из корпусов есть электросветолечебный кабинет, ингаляторий. В терапевтическом и детском корпусах – кабинеты теплолечения, лазеротерапии, массажа, а в детском корпусе – кабинет лечебной физкультуры.

Он отметил, что активное использование возможностей физиотерапии позволяет существенно сократить сроки пребывания больных в стационаре и проводить раннюю активную реабилитацию пациентов с тяжелыми заболеваниями, в частности, при остром нарушении мозгового кровообращения.

Физиотерапевтическая помощь оказывается по направлению врача бесплатно в рамках программы ОМС.