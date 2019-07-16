РИАМО - 16 июл. Зарегистрировать брак с гражданином другой страны можно во всех органах ЗАГС Московской области, при этом для удобства граждан работает мобильная группа ведомства, благодаря которой провести церемонию регистрации брака возможно синхронно на нескольких языках, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления ЗАГС Подмосковья.

Четырнадцатого июля в Московском областном Дворце бракосочетания №2 в ТРЦ «Вегас» состоялась государственная регистрация заключения брака гражданки Канады Элизабет Росс и россиянина Александра Маршева.

«В прошлом году общее число браков между гражданами Московской области и иностранцами составило около 11% от общего числа браков, зарегистрированных в Подмосковье», – сказала начальник ГУ ЗАГС Московской области Елена Филатова.

Для подачи заявления о регистрации заключения брака иностранный гражданин должен предоставить в отдел ЗАГС документ, удостоверяющий личность, справку о семейном положении, выданную компетентным органом иностранного государства, документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака для лица, ранее состоявшего в браке, квитанцию об уплате государственной пошлины.