РИАМО - 16 июл. Сеть городских кинотеатров «Москино» покажет девять фильмов к 90-летию со дня рождения актера и писателя Василия Шукшина, среди них – три его режиссерские работы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Кинопрограмма включает лучшие актерские и режиссерские работы Василия Шукшина. Это такие роли, как отец в «Мужском разговоре», молодой учитель, получивший трудный класс, в фильме «Мишка, Серега и я», механизатор со звучной фамилией Ревун в киноленте «Аленка». Из режиссерских работ выбраны картины «Печки-лавочки», «Странные люди» и «Ваш сын и брат», – говорится в сообщении.

Посмотреть замечательные работы с участием выдающегося артиста можно будет бесплатно с 25 по 28 июля. Показы пройдут в кинотеатрах «Вымпел», «Искра», «Молодежный», «Полет», «Салют», «Спутник», «Тула», «Юность» и «Факел». Все фильмы будут показаны с пленки 35 миллиметров.

Кинотеатр «Вымпел» покажет работу Юрия Победоносцева 25 июля в 11:00. Тем же днем кинотеатр «Тула» покажет зрителями картину «Мужской разговор» в 15:30.

26 июля будут показаны работы Василия Шукшина. «Печки-лавочки» можно будет посмотреть 26 числа в кинотеатре «Юность» в 17:00, а картину «Странные люди» – в кинотеатре «Молодежный» в 12:00. Тем же днем в кинотеатре «Искра» состоится показ фильма «Простая история» в 11:00, а кинокартину «Комиссар» можно будет увидеть в кинотеатре «Факел» в 17:00.

В заключительный день показов – 28 июля – состоится показ фильма «Аленка» в кинотеатре «Спутник» в 13:00. Тем же днем будут показаны картины «Ваш сын и брат» в кинотеатре «Полет» в 17:00 и «Когда деревья были большими» в «Салюте» в 16:00.

Актер, режиссер, сценарист и писатель Василий Шукшин родился 25 июля 1929 года в селе Сростки на Алтае. В 1960 году он окончил режиссерское отделение ВГИКа (мастерская Михаила Ромма) в Москве. Во время учебы начал рассылать свои рассказы в столичные издания.

Кинодебют Василия Шукшина состоялся в 1956 году, когда он снялся в эпизодической роли матроса в фильме Сергея Герасимова «Тихий Дон». Свой первый полнометражный фильм «Живет такой парень» с Леонидом Куравлевым в главной роли выпустил в 1964 году.

В качестве актера Василий Шукшин снялся почти в 30 фильмах. В его режиссерской копилке – шесть кинокартин.