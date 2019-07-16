РИАМО - 16 июл. В торговом центре «Щелково» на Щелковском шоссе открылся новый гипермаркет «Карусель», который стал 91-м по счету.

«В нашем гипермаркете представлен новый ассортимент товаров для правильного питания, включая полезные виды хлеба – без глютена, без муки, с разными добавками. Мы позаботились о том, чтобы покупатели могли сделать небольшую остановку в уютном кафетерии и попробовать блюда и выпечку собственного производства», - сообщил журналистам операционный директор торговой сети «Карусель» Александр Мальчевский.

Он добавил, что сеть оптимизировала ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров, ввела актуальные новинки, а также продолжает уделять особое внимание свежим фруктам и овощам, так как этот отдел всегда является центральным в магазинах сети.

«Фрукты и овощи являются самым популярным отделом во всех наших гипермаркетах. Мы предлагаем широкий ассортимент, который насчитывает более 600 самых вкусных и спелых наименований. Благодаря инновационной системе охлаждения, продукция продолжительное время сохраняет свежесть и привлекательный внешний вид. Мы строго следуем стандарту качества для всех категорий продуктов питания, предлагаем покупателям привлекательные цены и выгодные акционные товары», - уточнил Мальчевский.

Он добавил, что руководство торговой сети понимает, что для покупателя важно экономить не только деньги, но и время. Поэтому в гипермаркете установлено 10 касс самообслуживания.

«Клиент, чтобы совершить небольшую покупку до 7 предметов, тратит на обычной кассе от 2-х до 4-х минут, а здесь можно уложиться в минуту», - отметил Мальчевский.

Для обеспечения стандартов качества продукции компания дополнительно инвестировала в организацию современных охлаждаемых зон как в торговом зале, так и на зоне приемки товара. Например, для сохранения свежести товара температура в зоне фруктов и овощей будет составлять 12-14 градусов. Также есть зоны приемки товара Fresh и Ultra Fresh с температурным режимом 5-7 градусов.

Площадь гипермаркета составляет 4,7 тысячи квадратных метров. Всего в магазине представлено 22,5 тысячи наименований товаров. В соответствии с действующей концепцией в новой «Карусели» широкий ассортимент продукции собственного производства, в том числе десерты ручной работы, салаты, горячие блюда и свежая выпечка. Благодаря открытию нового магазина создано порядка 180 рабочих мест.

«Для покупателей мы построили удобный магазин, в котором приятная атмосфера, понятная навигация. Гипермаркет оформлен в натуральных тонах, сопровожден крупными носителями с категорийной навигаций. В прошлом году мы открыли 4 гипермаркета в новой концепции и обновили 12. В настоящее время важно проанализировать результаты, изучить покупательское мнение, чтобы принимать решение о дальнейших шагах. Мы разработали программу обновления сети, и планируем реализовывать в течение следующих трех-пяти лет», - отметил операционный директор торговой сети «Карусель».

Торговая сеть развивает два основных собственных бренда торговой марки: «Круглый год», насчитывающую более 850 наименований в разных категориях, и марку «Умное решение», ассортимент которой до конца этого года будет насчитывать более 400 наименований.