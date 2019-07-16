РИАМО - 16 июл. За помощью в центр обеспечения мобильности пассажиров столичной подземки обращаются люди с нарушениями слуха, зрения, функций опорно-двигательного аппарата, а также пожилые люди, с начала 2019 года инспекторы ЦОМП помогли добраться до места назначения более чем 70 тысячам пассажиров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Инспекторы центра помогали пассажирам в метро и на Московском центральном кольце.

«В центр стали чаще обращаться слабовидящие люди, пассажиры, которые передвигаются на инвалидных колясках, а также родители детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего с начала работы ЦОМП в 2013 году услугами сопровождения воспользовался почти один миллион человек», — сказал сотрудник пресс-службы Московского метрополитена.

Сотрудники центра помогают москвичам и гостям столицы ориентироваться на территории столичного метрополитена и Московского центрального кольца, а при необходимости сопровождают на протяжении всей поездки. Помимо всего прочего, сотрудники ЦОМП помогают учителям сопровождать детские экскурсии.

Например, к инспекторам можно обратиться, если нужно доехать до Исторического музея, Пушкинского музея, Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке, Новой Третьяковки на Крымском валу, музея-заповедника «Царицыно», государственного музея — культурного центра «Интеграция» имени Н.А. Островского или же до центров «Мои документы». Всего для горожан разработали 90 маршрутов.

Сотрудники ЦОМП сопровождают пожилых людей, многодетные семьи, родителей с детьми до семи лет, организованные детские группы.

В центре обеспечения мобильности пассажиров работают более 260 сотрудников. В их распоряжении есть гусеничные подъемники, чтобы помогать людям в инвалидных креслах подниматься и спускаться по лестницам станций, а также перемещаться по платформам.