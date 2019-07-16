РИАМО - 16 июл. Жители столицы пользовались городскими сервисами более 5 миллионов раз, чтобы узнать результаты Государственной итоговой аттестации (ГИА), а также получили более 617 тысяч электронных писем и свыше 147 тысяч push-уведомлений с результатами, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Москвичи узнавали результаты экзаменов по русскому языку, математике, иностранным языкам, литературе, химии, физике, географии, истории, информатике.

«Сегодня москвичи могут настроить подписку на уведомления о результатах ГИА, которые придут им на электронную почту или в виде push-уведомлений, и узнать их через каталог услуг портала mos.ru. Недавно в личном кабинете пользователя портала появился виджет ГИА, благодаря которому баллы за экзамен выводятся автоматически», – отметил руководитель направления «Городские электронные услуги» столичного департамента информационных технологий Дмитрий Иванов.

За первое полугодие 2019 года пользователи записались на участие в ГИА, итоговом сочинении (изложении) свыше 211,6 тысячи раз. Из них на основной государственный экзамен (ОГЭ) записались более 109,1 тысячи раз, на единый государственный экзамен (ЕГЭ) — более 97 тысяч, на итоговое сочинение (изложение) — более 5,5 тысячи раз.

Вся информация об оценках за экзамен находится в разделе «Образование» (https://www.mos.ru/services/catalog/cat/3532/popular) на mos.ru. Пользователю нужно выбрать тему «Среднее общее» и услугу «Результаты ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ), итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку».