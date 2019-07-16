РИАМО - 16 июл. В столице открылась выставка Magnum Live Lab, в рамках которой зрителям представят свыше сотни работ шести фотографов известного агентства Magnum Photos, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Magnum Live Lab – это международный проект, в рамках которого фоторепортеры агентства в течение двух недель знакомятся с городом и проводят съемки на его территории. После этого в открытом для публики режиме они обсуждают фотографии и готовят экспонаты для финальной выставки.

«В рамках выставки экспериментальной лаборатории Magnum Live Lab/19 посетители смогут увидеть 121 лучший кадр шести фотографов, которые работали в Москве зимой и летом», – говорится в сообщении.

В рамках первого этапа, который проходил зимой в павильоне «Купол» парка «Зарядье», в столице работали три фотографа: Томас Дворжак из Германии, Алекс Майоли из США и Нюша Таваколян из Ирана. Во второй сессии приняли участие Георгий Пинхасов (российский участник Magnum Photos, проживающий во Франции), Марк Пауэр из Великобритании и Алекс Уэбб из США.

В течение двух недель они делали снимки в различных местах – метро, парках, музеях, на вокзалах, рынках, фиксировали атмосферу Москвы в дневное и ночное время суток.

Проект организован комитетом по туризму Москвы и международным фотоагентством Magnum Photos. Выставка будет открыта до 1 сентября в столичном Музее архитектуры имени А. В. Щусева.