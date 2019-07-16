РИАМО - 16 июл. Москвичи смогут стать участниками медицинского квеста 20 июля в рамках проекта «Входите, открыто!» и узнать, какие советы давать в экстренной ситуации, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

День открытых дверей приурочен к столетию учреждения - станции скорой и неотложной помощи имени А.С. Пучкова. В рамках предстоящего мероприятия врачи расскажут о своей работе, а главной частью дня открытых дверей станет медицинский квест.

«На первом этапе участники примут вызов от пациента. Они узнают, как правильно ответить на звонок, какую бригаду отправить и какой совет дать в экстренной ситуации. Затем гостям предстоит проверить оборудование неотложки, а после — выехать на (инсценированное - ред.) место происшествия», — говорится в сообщении.

В рамках дня открытых дверей также можно будет увидеть форму скорой помощи 1914 года, а также оснащение ретроавтомобилей РАФ 1969 и 1985 года выпуска.

День открытых дверей пройдет 20 июля с 11:00 до 16:00.