РИАМО - 16 июл. Полицейские в подмосковном Жуковском задержали пять уроженцев Средней Азии, подозреваемых в краже телефонного кабеля на сумму более 1 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Ночью злоумышленники проникли через канализационные люки в места прокладки телефонного кабеля связи на Туполевском шоссе, где срезали коммуникационный кабель длиной более 400 метров. После этого они разрезали его на 45 кусков, погрузили в две машины и скрылись. Ущерб составил свыше миллиона рублей.

«Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили и задержали подозреваемых на улице Праволинейная в момент перевозки похищенного. Задержанные пояснили, что электропровод планировали сбыть в пункте приема цветного металла в Раменском городском округе», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Всех пятерых задержанных заключили под стражу.

Устанавливается их причастность к совершению аналогичных эпизодов противоправной деятельности на территории городского округа.