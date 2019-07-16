РИАМО - 16 июл. Сразу несколько снарядов времен Великой Отечественной войны, среди которых минометная мина, было найдено на территории Одинцовского, Сергиево-Посадского округов, Солнечногорска и Клина, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

Накануне в 18:10 поступило сообщение от дежурного ЕДДС Одинцовского городского округа в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» о нахождении минометной мины времен Великой Отечественной войны.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами УМВД России по Одинцовскому городскому округу», - говорится в сообщении.

В Одинцовском округе также нашли еще три снаряда. Угрозы жизни и жизнедеятельности жителей найденные снаряды не представляют.

В Солнечногорске обнаружили 45-миллиметровый снаряд.

«В 17:00 от оперативного дежурного ЕДДС Солнечногорска в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение об обнаружении снаряда 45 миллиметров со взрывателем времен ВОВ. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений - 300 метров. Выставлена охрана силами УМВД России по Солнечногорску», - добавляется в сообщении.

Сразу несколько снарядов также нашли на территории Сергиево-Посадского городского округа и городского округа Клин. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения данные боеприпасы не представляют.