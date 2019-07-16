РИАМО - 16 июл. В Московской области не имеют регистрации более 20% строений, расположенных на землях под индивидуальное жилищное строительство, личное подсобное хозяйство, а также в дачных и садовых некоммерческих товариществах, сообщил РИАМО первый заместитель председателя Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

В июле депутаты Госдумы планируют принять закон о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2022 года.

«За 13 лет «дачной амнистии», с 2006 по 2019 год, в России было зарегистрировано более 13,5 миллионов строений: жилые и садовые дома, хозпостройки, бани. В Московской области к маю 2019 года выявлено более 900 тысяч объектов недвижимости на 428 тысячах земельных участков, из них за 2016-2019 годы оформлено 511 тысяч строений в СНТ и на землях ИЖС. Более 20% строений на землях ИЖС, ЛПХ, СНТ, ДНТ не имеют регистрации», - сказал Чаплин.

Он добавил, что пенсионеры и еще 15 категорий граждан полностью освобождены от имущественного налога на одну квартиру, один дом, один гараж, один хозблок; по земельному налогу им предоставлен вычет за 6 соток одного участка.

«Есть и «стимулирующие» меры (для регистрации строений на земельных участках - ред.). В границах населенных пунктов на землях с 2018 года действует двойная ставка земельного налога на земельные участки для индивидуального жилищного строительства, на которых не построен или не зарегистрирован жилой дом. С 1 марта 2019 года незарегистрированные строения, по которым в администрацию не направлены уведомления о строительстве, могут быть признаны самовольными постройками», - добавил Чаплин.

По его словам, если закон о продлении «дачной амнистии» будет принят, дачникам об этом подробно расскажут.

«Планируются массовые публикации в СМИ, репортажи на телевидении. Также с 2017 года всем владельцам незарегистрированных построек приходят уведомления из налоговой инспекции с предложением узаконить свои строения», - сказал Чаплин.

Он добавил, что Союз дачников Подмосковья вместе с министерством имущественных отношений Московской области и Московским областным БТИ регулярно проводят семинары с председателями садоводческих товариществ в каждом муниципальном образовании.

«Зарегистрировать свою недвижимость смогут все желающие, но только в том случае, если нет проблем с границами земельных участков. Если выявлено наложение кадастровых границ на соседний участок, сначала придется исправить реестровые ошибки. А если строение находится ближе 3 метров (дом) или 1 метра (хозпостройка, баня) от границ участка, такие постройки зарегистрировать не получится», - заключил Чаплин.