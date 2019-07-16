РИАМО - 16 июл. Возобновлены остановки на платформах «Тайнинская», «Перловская» и «Лось» в сторону Москвы для электричек Ярославского направления Московской железной дороги после незапланированной остановки поезда возле станции «Мытищи», сообщается в WhatsApp-канале МЖД.

«В настоящее время возобновлено по всем путям движение поездов на участке Мытищи – Лосиноостровская со всеми предусмотренными расписанием остановками. Остановившаяся ранее по техническим причинам около станции «Мытищи» электричка продолжила следовать по маршруту», – говорится в сообщении.

Железнодорожники принимают все необходимые меры, чтобы сократить опоздание задержанных поездов и как можно быстрее ввести направление в график.