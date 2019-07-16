РИАМО - 16 июл. Во вторник в Подмосковье и Москве максимальная температура воздуха составит 24 градуса, юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, при облачной погоде пройдет кратковременный дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве – 20-22, по области – 19-24 градуса. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба», - говорится в сообщении.

Основные метеопараметры в Москве и Московской области вернулись в привычные рамки. Температура приблизилась к своей норме, а содержание кислорода в воздухе достигает оптимальных значений. Однако неустойчивое атмосферное давление по-прежнему может сказаться на здоровье жителей.

«Однако причиной появления метеопатических реакций и симптомов ухудшения общего самочувствия будет неустойчивое атмосферное давление. Особенно это относится к тем, кто страдает частыми приступами мигрени, нейроциркуляторной астенией, вегетативными нарушениями, гипотоников, гипертоников. Желательно контролировать артериальное давление, не допускать его резких скачков, вовремя принимать гипотензивные препараты, рекомендованные врачом, купировать болевые симптомы», - добавляется в сообщении.