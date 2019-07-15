РИАМО - 15 июл. В московском метро запустили брендированный состав, посвященный столичной промышленности, торжественный запуск тематического поезда состоялся понедельник в электродепо «Красная Пресня», передает корреспондент РИАМО.

«Хотелось бы напомнить, что столица – это и промышленный город. Здесь производится продукция, востребованная как в России, так и за ее пределами. Совместный с метрополитеном проект – это возможность для пассажиров скоротать время в дороге с пользой, узнать об истории и достижениях московских предприятий», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В свою очередь руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров добавил, что в промышленности в столице занято около 700 тысяч человек.

«В столичной промышленности занято ни много ни мало около 700 тысяч человек. Один день работы московских предприятий - это почти 1000 тонн колбасных изделий, около 900 тонн хлеба и почти 650 тонн молока. И, например, за прошлый год кондитерские фабрики города выпустили 184 тысячи тонн шоколада и конфет», - добавил Прохоров.

Тематический поезд будет курсировать по Кольцевой линии Московского метрополитена. Вагоны брендированного состава посвящены разным отраслям столичного производства: авиастроению, машиностроению и автомобилестроению, особой экономической зоне, радиоэлектронике, пищевой и легкой промышленности, химической промышленности (косметика и парфюмерия), фармацевтике.