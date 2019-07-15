РИАМО - 15 июл. Столичный Дворец творчества детей и молодежи «Хорошево» запустил летний проект «Кино на пленэре», 18 июля в его рамках покажут фильм «Александр Невский», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Каждый четверг в 20:30 в прилегающем ко Дворцу творчества детей и молодежи сквере на большом экране будут показывать классику отечественного и мирового кинематографа.

«18 июля посетители смогут посмотреть фильм «Александр Невский» (1938 год), который считается одной из лучших работ Сергея Эйзенштейна. Именно за нее режиссер удостоился Сталинской премии и степени доктора искусствоведения без защиты диссертации. Теперь этот фильм изучают в академиях киноискусства по всему миру», - говорится в сообщении.

Например, чтобы снять сцену битвы немецких рыцарей с княжескими войсками, на киностудии «Мосфильм» пришлось построить бассейны. В качестве льдин использовали огромные куски пенопласта: фильм снимали летом. Саму сцену сражения разыграли на асфальте, который посыпали солью и мелом, а потом покрыли стеклом.

Вход на кинопоказ бесплатный.