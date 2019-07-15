РИАМО - 15 июл. В Зарайске состоялся первый экстремальный исторический забег Zaraysk Bison Race, в нем испытание грязью, водой и медной проволокой прошли 250 участников, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного регионального отделения «Молодой гвардии «Единой России».

13 июля к Зарайскому кремлю приехали участники из Москвы, Московской области, Рязани, Курска и Смоленска.

«Командам предстояло пройти 7 километров сложной трассы. Мало того, что были испытания ландшафтом — спуски, резкие подъемы, водные препятствия, бурелом, высокие заросли; так на всем отрезке пути были расположены испытания разной сложности — от перетаскивания покрышек до преодоления дистанции с колючей проволокой», - уточняется в материале.

Однако трасса была по силу участнику с любым уровнем подготовки — все команды успешно преодолели дистанцию и получили памятные медали.

«Все это для новичка, как я, казалось абсолютно непреодолимым. Но мы это сделали! Командный дух стал настоящим спасательным кругом. А эти пейзажи, открывавшиеся нам? Сказка, да и только», - сказала участница из Ликино-Дулева Полина Ледова.

Забег проходил в трех командных зачетах: двойки мужские, четверки мужские и команды девушек и мужчин. Таким образом, победителям и призерами Zaraysk Bison Race стали девять сильнейших команд, которые были награждены кубками, медалями и подарками в виде спортивного питания, снаряжения и экипировки.

Создатель проекта Zaraysk Bison Race Дмитрий Аверьянов поставил себе цель рассказать о родном городе, его богатой истории и живописных местах. В этот день команды не только преодолевали препятствия, но и могли окунуться в историю Зарайска — специально для участников были организованы бесплатные экскурсии по кремлю и в исторический музей города.

Проект экстремального исторического забега Zaraysk Bison Race»в прошлом году стал победителем федерального грантового конкурса «ЖивуЛюблюГоржусь», организованного всероссийской общественной организацией «Молодая гвардия «Единой России».

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