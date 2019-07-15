РИАМО - 15 июл. Главу столичного Красносельского района Илью Яшина сняли с выборов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва.

«Все, меня официально снимают с выборов. Основание: превышение брака в подписных листах», - написал Яшин в Facebook.

Он добавил, что готовит апелляцию на данное решение.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года. Ранее Мосгоризбирком объявил о решении отказать в регистрации девяти кандидатам. При этом во МГИКе подчеркнули, что окончательные решения по вопросам регистрации кандидатов будут вынесены на заседаниях окружных избирательных комиссий.