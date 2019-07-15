РИАМО - 15 июл. Санитарный вертолет доставил в клинику двоих мужчин с ожогами с пожара в новой Москве, всего при возгорании пострадали четыре человека, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и противопожарной безопасности.

«Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел по вызову в город Троицк за пострадавшими при возгорании. По словам оперативного дежурного, произошло возгорание малоэтажного жилого здания, в результате чего пострадало четыре человека», - сказал собеседник агентства.

По его словам, вертолетом с места происшествия эвакуировали двух пострадавших мужчин с ожогами различной степени тяжести в специализированное лечебное учреждение Москвы.

В полете пострадавших сопровождала авиамедицинская бригада, которая отслеживала и поддерживала их состояние, заключил представитель пресс-службы.