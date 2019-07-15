РИАМО - 15 июл. На прошлой неделе в торгах за право аренды московской недвижимости приняли участие 498 предпринимателей в 64 аукционах, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

По словам главы департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадия Дегтева, инвесторы продолжают активно участвовать в аукционах, несмотря на середину лета и разгар отпускного сезона. При этом особым спросом пользуются нежилые помещения, которые берут в аренду субъекты малого предпринимательства (СМП).

«На прошлой неделе на право аренды 22 нежилых помещений для СМП из имущественной казны столицы претендовали 197 инвесторов, то есть в среднем по девять предпринимателей на лот. За месяц интерес к объектам аренды вырос практически в два раза», - отметил Дегтев.

Он уточнил, что наибольшей популярностью пользовались нежилые помещения площадью от 18 до 267 квадратных метров, которые расположены в подвалах и на первых этажах жилых домов.

Самыми конкурентными стали торги за право аренды объекта на севере столицы (Беговая улица, дом 13). На лот площадью 164 квадратных метра претендовали сразу 34 предпринимателя. Итоговая стоимость годовой аренды увеличилась в 18 раз.

Также большой спрос среди инвесторов был на объект площадью 70 квадратных метров, расположенный на Щелковском шоссе (дом 82, корпус 1). В торгах приняли участие 30 предпринимателей, а стартовая цена выросла в пять раз.

Кроме того, 29 инвесторов проявили интерес к покупке подвального помещения. Объект площадью 18 квадратных метров расположен на востоке столицы по адресу: Русаковская улица, дом 22. Стартовая цена лота в ходе торгов увеличилась в 13 раз.