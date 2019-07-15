РИАМО - 15 июл. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить соблюдение прав поступающих, а также порядок отбора абитуриентов для зачисления в Московскую академию СК РФ, сообщается на сайте ведомства.

«В связи с многочисленными обращениями и жалобами, поступающими председателю Следственного комитета Российской Федерации по вопросу отказа Московской академией СК РФ в поступлении выпускникам-кадетам Следственного комитета, Александр Бастрыкин поручил управлению учебной и воспитательной работы и управлению кадров СК России проверить соблюдение прав поступающих при вступительных испытаниях, а также порядок отбора абитуриентов для зачисления в академию», - говорится в сообщении.

Бастрыкин также призвал членов региональной общественной организации «Союз ветеранов следствия», входящих в состав приемных комиссий Московской академии СК РФ, подключиться к работе по отбору абитуриентов с целью исключения волокиты и равнодушия на стадии приема со стороны руководства академии.