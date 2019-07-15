РИАМО - 15 июл. Еженедельный проект «Таланты нашего двора» стартовал в Солнечногорске, первой площадкой для смотра участников стал двор дома №22 в микрорайоне Тимоново, здесь определили первую тройку финалистов, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В микрорайоне Тимоново свои таланты продемонстрировали жители всех возрастов. Участники пели песни, читали стихи. Проект реализуется в рамках 90-летия Подмосковья и 90-летия Солнечногорска.

«Очень приятно, что проект уже вызвал такие положительные эмоции у людей. Поболеть за родственников и соседей пришли почти две сотни жителей. Одной из основных прерогатив проекта является то, что его формат позволяет участвовать в нем людям, не имеющим возможность далеко передвигаться от своего дома», - отметила начальник управления культуры администрации городского округа Наталья Малащук.

По итогам первого дня конкурса состав жюри, в которое вошли представители структурных подразделений администрации, определил первую тройку финалистов. Первое и второе место заняли жители, исполнившие вокальные номера — Валерий Сивак и Наталья Морозова. На третьем месте дуэт отца и сына — Александра и Савелия Алпатовых.

Проект «Таланты нашего двора» будет еженедельно проходить во дворах Солнечногорска и в территориальных управлениях. Главной целью проекта является создание условий для творческой самореализации, выявление новых талантов.

«Жители всех возрастов смогут проявить себя в вокальном, театральном, инструментальном, хореографическом искусстве, а также могут представить на суд зрителей художественное слово, театр мод и оригинальный жанр», - отмечается в материале.

По итогам проекта путем голосования самих участников и зрителей, а также специальной комиссии будут отобраны лучшие творческие номера и исполнители, которые выступят на заключительном гала-концерте в День Солнечногорья 24 августа.

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