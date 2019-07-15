РИАМО - 15 июл. В подмосковной Власихе провели зарыбление Среднего озера, в которое торжественно запустили 150 килограммов маленьких карпов, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Первого карпа в Среднее озеро запустил глава городского округа Власиха Альберт Алябьев. Он выразил признательность местным предпринимателям, благодаря которым состоялось зарыбление водоема. Кроме того, 18 июля состоится запуск в озеро еще 200 килограммов карпов, на этот раз крупного размера.

«Надеюсь, зарыбление наших водоемов станет традиционным мероприятием, как один из этапов благоустройства озер. После обновления прибрежной зоны Верхнего озера там также состоится запуск рыбы», — сказал Алябьев.

На поляне у Среднего озера участников праздника встречала «русская чайная» с ароматным чаем и сладостями. Атмосферу праздника создавали хор «Русская душа» и заслуженный артист России Валерий Машков.

Для маленьких гостей мероприятия была подготовлена тематическая игровая программа: рыбные паззлы и загадки, рыбацкий дартс, победитель которого в подарок получил десяток мальков карпа. В ходе мероприятия детям также раздали светоотражающие наклейки на одежду и фликеры с символикой Власихи.