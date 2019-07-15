РИАМО - 15 июл. В подмосковном Жуковском завершено строительство административно-технического центра на улице Баженова, объекту выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Общая площадь трезхэтажного здания составляет 2,8 тысячи квадратных метров. В построенном центре размещены офисные и технические помещения. Застройщиком объекта является ООО «Транком Строй».

«Объект получил ЗОС и готовится ко вводу в эксплуатацию», – отметил руководитель надзорного органа Артур Гарибян.

На прилегающей к зданию территории выполнили благоустройство.