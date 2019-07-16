РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июл. В поселке МИС Подольска во вторник проведут праздник для детей, в ходе которого участникам расскажут об истории шоколада, сообщается в группе МБУ «Надежда» в соцсети «ВКонтакте».

«В сельском доме культуры «Надежда» поселка МИС Подольска 16 июля проведут праздник «Шоколадная страна». В рамках мероприятия ребята побывают в сказочной стране – Шоколандии. Дети узнают много интересного о создателе, памятниках этого лакомства и многом другом. Атмосфера праздника будет поддерживаться конкурсами», – говорится в сообщении.

Ребят будут ждать интерактивы: «Лучшие танцоры Шоколандии», «Шоколадный шоколад», «Обжорка», «Шоколадная разминка». Мероприятие начнется в 12:00 по адресу: поселок МИС, дом №25. Вход свободный.

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