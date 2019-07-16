РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 16 июл. В деревне Марусино Люберец со вторника участковые уполномоченные возобновят прием жителей.

Прием жителей прекратили по причине ремонта в помещении, в котором его проводили. Над ним располагалась квартира, жители которой регулярно затапливали опорный пункт.

На совещании с руководством МУ МВД России «Люберецкое» и активными жителями деревни Марусино было принято решение о возобновлении приема граждан участковым уполномоченным Малаховского отдела полиции по адресу: деревня Марусино, улица Заречная, дом №37, корпус 4 с 16 июля. График приема – вторник, четверг, суббота.

Дополнительно полиция усилила патрулирование деревни нарядами патрульно-постовой службы с привлечением Люберецкой дружины.