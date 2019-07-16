РИАМО - 16 июл. В Хотькове Сергиево-Посадского городского округа во вторник откроется центр долголетия, в помещении центра проведен ремонт и организовано горячее питание, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«С целью обеспечения доступности социальных услуг в городе Хотьково будет открыто отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов. Всего в городе проживает более 10 тысяч пенсионеров, и ранее его территория не была охвачена деятельностью социальных учреждений», – сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Город Хотьково располагается в южной части Сергиево-Посадского городского округа, в нем проживает более 25 тысяч человек, из них более 10 тысяч – пенсионеры.

В помещениях, где будет располагаться отделение долголетия, проведен ремонт, закуплено оборудование за счет администрации и совета ветеранов города. Мощность отделения - 25 мест, для граждан будет организовано горячее питание и проводиться комплекс мероприятий в рамках программы «Активное долголетие».

С этого года по поручению губернатора Московской области в регионе запущен проект «Активное долголетие». Он представляет собой систему бесплатных занятий для поддержки активного образа жизни среди пожилого населения Подмосковья. С июня такие занятия, как скандинавская ходьба, компьютерная грамотность, бассейн, йога, творчество и рукоделие, стали бесплатными для пенсионеров.