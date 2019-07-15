РИАМО - 15 июл. Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников предлагает запретить фотографам эксплуатировать животных для коммерческих съемок на городских улицах и в парках, говорится в сообщении пресс-службы Шапошникова.

«В летний период активизировались фотографы, которые предлагают сфотографироваться с дикими экзотическими животными и птицами. Безусловно, более остро вопрос стоит в курортных зонах нашей страны, но нередко такую услугу предлагают и на столичных улицах, а также в парках. При этом большинство животных - «моделей поневоле» - живет всего один сезон, не выдерживая нагрузок и неподобающего ухода», - отмечается в материале.

По словам Шапошникова, к нему обращались москвичи с предложением установить ответственность за использование фотографами животных в качестве моделей на улицах города.

Он отметил, что Мосгордума готова взять этот вопрос в проработку и с учетом положений нового федерального закона об ответственном обращении с животными выступить с федеральной законодательной инициативой, вплоть до введения уголовной ответственности для фотографов, эксплуатирующих животных.

В пресс-службе подчеркнули, что в Европе фотографирование с дикими экзотическими животными запрещено.