РИАМО - 15 июл. После произошедшего пожара в здании Российского государственного архива литературы и искусства на Выборгской улице в Москве, работники учреждения приступили к просушке документов, помочь в сохранении архивных дел может любой желающий, сообщается в аккаунте РГАЛИ в Facebook.

12 июля вспыхнул пожар на четвертом этаже здания РГАЛИ. Из здания эвакуировали около 100 человек. В 14:55 пожар локализовали на площади 150 квадратных метров. В 15:09 пожар ликвидировали.

«Дорогие друзья, хотим поблагодарить всех за поддержку и теплые слова. <…> Благодаря слаженной работе всех служб удалось минимизировать потери и последствия пожара, но нам ещё предстоит большая работа. Многие из вас задают вопросы о том, чем можно помочь», – уточняется в материале.

В настоящий момент сотрудники РГАЛИ приступили к просушке дел, которые можно просушить в стенах архива, не отправляя их на заморозку и в сублимационные камеры.

«Чтобы сделать этот процесс максимально эффективным, нам потребуется большое количество рулонных бумажных полотенец для перекладки листов. Их необходимо будет регулярно менять, поэтому нужно не просто много, а очень много таких полотенец. Если вы хотите и имеете возможность помочь, мы будем рады каждой лишней пачке», – отмечается в сообщении.

Передать в архив рулонные бумажные полотенца можно в будни с 9 до 18 часов (в понедельник и вторник до 19 часов), обратившись к сотрудникам читального зала или секретарю архива, по адресу: улица Выборгская, дом 3, корпус 2 (читальный зал рукописей).

«Вы можете сообщить о своем приезде по телефону 8 (499) 159-76-85 или пригласить сотрудников архива, обратившись к дежурному на посту при входе в архив. Заранее благодарим всех откликнувшихся!» – подчеркивается в материале.

Также можно оформить заказ в интернет-магазине на адрес архива (улица Выборгская, дом 3, корпус 2), указав в качестве получателя заведующую читальными залами Екатерину Гунашвили (контактный телефон – 8 (499) 159-75-13).

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ) – крупнейшее в стране хранилище с уникальными материалами по истории отечественного искусства.