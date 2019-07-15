РИАМО - 15 июл. Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов принял участие в подведении итогов технологического конкурса Up Great и подчеркнул, что такие инициативы помогают развивать отечественную науку, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

На территории «Крокус Экспо» подвели итоги первых в России испытаний среди разработчиков энергоустановок на водородных топливных элементах, прошедших в рамках технологического конкурса Up Great «Первый элемент». В награждении победителей приняли участие генеральный директор РВК Александр Повалко, спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов.

«Уважаемые участники конкурса, участники финала, позвольте вам выразить большую благодарность, в первую очередь, от нашей страны, от Московской области, от губернатора Московской области за то, что вы делаете. Реально такие конкурсы позволяют двигать нашу страну, нашу науку вперед и большая благодарность РВК за то, что такая инициатива была не только продвинута, но и реализована», - сказал Хромов.

Он отметил, что водородные топливные элементы – это инновация, которая открывает новые перспективы для развития беспилотных летальных аппаратов.

Участникам конкурса «Первый элемент» необходимо было разработать энергетическую установку (аналог аккумулятора) на водородных топливных элементах для малых беспилотных летательных аппаратов с заданными характеристиками.

Конкурсной задачей являлось создание энергоустановки мощностью 1,3 кВт и удельной массовой энергоемкостью не менее 700 Вт*ч/кг, при этом ее масса не должна превышать 7 килограммов. Разработчикам необходимо было смонтировать созданную энергоустановку на специальной мультикоптерной платформе, после чего она должна была продержаться в воздухе не менее трех часов.

Всего на участие в конкурсе было подано 12 заявок от инженерных команд, коммерческих компаний и научных организаций со всей России. По итогам квалификационного отбора и очной экспертизы конкурсных изделий в финал вышли три команды, и только двум удалось достичь показателя энергоемкости в 529 Вт*ч/кг, а их установки продержались в режиме полетной нагрузки два с половиной часа. Для беспилотников на аккумуляторе сегодня это время в среднем не превышает получаса.

Несмотря на высокий результат, который стал важным шагом на пути создания и испытания в полевых условиях новых источников энергии для беспилотных летательных аппаратов, технологический барьер конкурса не был преодолен. Поэтому призовой фонд в размере 60 миллионов рублей может быть направлен на следующие конкурсы Up Great.

По итогам испытаний лучший результат показали команда «Беспилотные вертолетные системы» и команда «Политех», объединившая специалистов ЮРГПУ имени М.И. Платова и компании «ИнЭнерджи». Конкурс проводился РВК, фондом «Сколково» и АСИ в целях реализации национальной технологической инициативы.