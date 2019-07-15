РИАМО - 15 июл. Тенденция майского снижения спроса на вторичном рынке недвижимости в Москве плавно выровнялась в июне, сообщается на сайте управления Росреестра по столице.

«В июне управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 11011 переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья, что соизмеримо с показателем предыдущего месяца (11 тысяч)», – говорится в сообщении.

Незначительное снижение показателей сделок на вторичном рынке отмечается только при сопоставлении июня текущего года к этому же периоду прошлого года – 13040 переходов прав против 11011.

При этом в квартальном выражении наблюдается рост количества зарегистрированных переходов прав: с апреля по июнь (36886) на 5% по отношению к первому кварталу года (35180).

Также положительная динамика переходов прав по договорам купли-продажи жилья (+6%) зафиксирована в первом полугодии 2019 года к аналогичному периоду 2018 года – 72066 против 68212 соответственно.

Как отметил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, несмотря на сезонное снижение количества сделок в мае, рынок вторичного жилья показывает положительную динамику в первом полугодии.

«В месячном выражении наивысший рост был зафиксирован в апреле с показателем 14875 переходов прав. Май-июнь держатся на уровне 11 тысяч. Ажиотаж, вызванный снижением ипотеки и изменениями в законодательстве о долевом строительстве, сошел на нет. В конце 2018 – начале текущего года жители столицы реализовали отложенный спрос на квартиры и при относительно низкой ставке по кредитам вложили свои сбережения в недвижимость», – сказал Майданов.

Он добавил, что сейчас на фоне удорожания квартир и действующих ставок по кредитам москвичи не так охотно покупают жилье.

«Влияние на «вторичку» оказывает и первичный рынок, от ценовых колебаний которого зависит покупательский спрос. В связи с этим четкую картину на строительном рынке Москвы мы увидим, в лучшем случае, лишь к концу года», – заключил Майданов.