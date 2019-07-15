РИАМО - 15 июл. Сотрудники полиции Пушкинского городского округа задержали подозреваемую в краже денежных средств у одного из местных жителей, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

В отдел МУ МВД России «Пушкинское» с заявлением обратился 63-летний местный житель о краже денежных средств. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

«По подозрению в совершении данного преступления установлена и задержана местная жительница 45 лет. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража)», – говорится в сообщении.

Женщину поместили под подписку о невыезде. Ей грозит лишение свободы на срок до 10 лет.