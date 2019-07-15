РИАМО - 15 июл. Подмосковная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении троих участников организованной группы из Орехово-Зуевского городского округа, которые организовали производство и сбыт 17 тысяч бутылок поддельного алкоголя под известными торговыми марками, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

«Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а, б» части 6 статьи 171.1 УК РФ (производство, хранение и перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору), пункт «б» части 6 статьи 327.1 УК РФ (использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок)», — отмечается в материале.

Также в действиях нарушителей нашли признаки преступлений, обозначенных в части 4 статьи 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров.

По версии следователей, в организации нелегального производства, помимо троих обвиняемых, участвовали неустановленные лица: в их отношении возбудили отдельное уголовное дело.

Деятельность нелегального цеха пресекли в октябре 2017 года. Из незаконного оборота тогда полицейские изъяли 17 тысяч бутылок с контрафактным алкоголем на общую сумму более 2,6 миллиона рублей.

Уголовное дело направили в Орехово-Зуевский городской суд для рассмотрения по существу.