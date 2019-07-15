РИАМО - 15 июл. В микрорайоне Северный городского округа Домодедово продолжается возведение школы на 275 мест в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», здание планируют сдать к сентябрю, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

Министерство строительного комплекса региона провело выездное совещание по контролю за ходом работ.

«В настоящее время на объекте проводятся работы по устройству фасада здания, внутренней отделке помещений и благоустройству территории школы. Строительство ведется в графике. Плановый ввод в эксплуатацию в августе 2019 года», – уточнил министр строительного комплекса региона Руслан Тагиев.

В ходе совещания перед участниками строительства была поставлена задача завершить работы в установленные сроки и обеспечить открытие школы к началу учебного года.

В школе предусмотрены все необходимые помещения для организации учебной и внеурочной деятельности, питания и медицинского сопровождения школьников. Общая площадь трехэтажного здания составляет более 7,5 тысяч квадратных метров.

На прилегающей территории ведется устройство спортивного ядра с игровыми площадками и беговыми дорожками, местами для игр и отдыха учащихся. Выполняются работы по озеленению.