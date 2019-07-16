РИАМО - 16 июл. Фермер Владимир Афонькин планирует проехать на своем тракторе через всю территорию Московской области - от Раменского округа до Дмитровского городского округа – на праздник «День поля», он стартует во вторник в 8 утра, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Конечный пункт назначения – деревня Карпово, где 17 июля будет проходить праздник «День поля Московской области».

«Тракторный пробег в рамках «Дня поля» пройдет через все Подмосковье - от Раменского округа до Дмитровского городского округа. Его организовал сам фермер. Девиз акции - «Восстановим и приумножим сельское хозяйство Подмосковья!». Очень приятно, что у нас есть такие, болеющие всей душой за сельское хозяйство аграрии», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Трактор своим ходом преодолеет маршрут в 200 километров. Фермер проедет как по селам, так и по городам Подмосковья.

«Своей акцией я хочу подчеркнуть важность и значимость сельского хозяйства, пригласить всех на «День поля» порадоваться нашим успехам. На трактор я планирую повесить транспарант со словами об окончании посевных работ в Московской области и предстоящем празднике», - отметил Афонькин.

Свое хозяйство «АВКМЮ – Надежда» по выращиванию зерновых культур и картофеля Афонькин создал в 1993 году. Супруга Надежда в 1981 году с отличием закончила Пензенский сельскохозяйственный институт по специальности «Зоотехния», имеет многолетний стаж работы в совхозах по специальности.

«В 2000-м вместе с женой решили заняться новым для хозяйства, но не новым для Надежды направлением деятельности – молочное животноводство. В семейном хозяйстве появились пять коров и телята. Построили коровник на 18 голов. Стали увеличивать поголовье и заготовку кормов для коров. Потом построили цех для переработки молока на 500 литров и увеличили коровник для телят. На сегодня в хозяйстве 15 коров, 12 телят и 300 гектаров зерновых и сенокосов», - рассказал фермер.

По его словам, сын Михаил также занимается сельским хозяйством. Его КФХ занимается заготовкой кормов как для разрастающегося хозяйства родителей, так и для других фермеров Раменского округа.

«Таким хозяйствам мы помогаем в первую очередь. Гранты на поддержку начинающих фермеров получали оба КФХ в этой семье - в размере 1,5 миллионов рублей и 3 миллионов рублей. На средства гранта они приобрели мини-сыроварню, производство для созревания сыра и кормозаготовительную технику, а также тот самый трактор, который стартует завтра к нам на праздник», - отметил Разин.

Сейчас ассортимент продукции хозяйства пополнился сырами различных видов, твердых, полутвердых и сыром для жарки. С прошлого года фермеры начали производить мороженое. Несмотря на то, что у каждого члена семьи свое хозяйство, на деле это одно большое, самообеспеченное образцовое хозяйство области.

«Верю, что данный пробег привлечет внимание жителей и гостей Подмосковья к нашему празднику. Такое красноречивое приглашение не оставит никого равнодушным. Мы будем рады всех видеть и угощать продукцией наших подмосковных фермеров на «Дне поля», - заключил министр.