РИАМО - 15 июл. Участники забега «Сергиевым путем» бесплатно посетят музей-заповедник в Сергиевом Посаде, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Забег «Сергиевым путем» серии «Живу Спортом» пройдет 20 июля в подмосковном Сергиевом Посаде. Событие станет третьим из пяти запланированных в серии в этом сезоне. Предстоящее событие предлагает участникам три дистанции на выбор: 5, 10 или 21,1 километра. Помимо спортивной части мероприятия, организаторы приготовили для всех желающих и культурную программу.

«Участники смогут бесплатно посетить Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник, открытый в 1920 году. Фонд музея представлен коллекциями местного краеведческого музея, а также московского Музея народных художественных ремесел, включающими более 170 тысяч экспонатов, начиная с XIV века», – говорится в сообщении.

Среди них посетители могут найти иконы, средневековые рукописи и старопечатные книги, памятники лицевого и орнаментального шитья, золотого и серебряного дела, произведения живописи, графики, народного и современного декоративно-прикладного искусства.

Экспозиция музея представлена в четырех зданиях в центре города: Ризница (на территории Троице-Сергиевой Лавры); Музейный комплекс «Конный двор» – улица 1-ой Ударной Армии, дом №2А (народное и декоративно-прикладное искусство, археология, история); Краеведческий отдел – Овражный переулок, дом №9А; Главный корпус – проспект Красной Армии, дом №144 (выставочные залы).

«Сергиев Посад – уникальный город на карте Московской области. Это единственный из городов Золотого кольца России, расположенный на территории нашего региона, что говорит о его чрезвычайном культурном значении. Забег «Сергиевым путем» даст участникам возможность насладиться особой атмосферой этого места. Однако, помимо этого, у каждого желающего будет возможность бесплатно попасть в Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник, чтобы еще больше узнать про этот край», – подчеркнул министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.