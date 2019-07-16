РИАМО - 16 июл. Во вторник в городах Подмосковья стартует международная факельная эстафета «Бег мира», за девять дней участники пробегут несколько отрезков общей протяженностью 611 километров, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Московская область станет частью западной ветки всего события. Маршрут мероприятия будет выстроен следующим образом: 16 июля – Талдом - Дмитров, 17 июля – Дмитров - Клин, 18 июля – Клин - Истра, 19 июля – Истра - Руза, 20 июля – Руза - Волоколамск, 21 июля – Волоколамск - Шаховская, 22 июля – Шаховская - Можайск, 23 июля – Можайск - Наро-Фоминск и 24 июля – Наро-Фоминск - Серпухов.

«География эстафеты «Бег мира» насчитывает уже более 150 стран. Это событие объединяет в себе спортивную и духовную составляющие. Московская область всегда выступает в поддержку таких инициатив, и мы рады, что в этом году наш регион включен в маршрут этой эстафеты», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

По его словам, жители Подмосковья смогут не только увидеть факелоносцев, но и стать частью этого праздника. Будут организованы торжественные встречи с участниками в городах, через которые пройдет эстафета, а также праздничные мероприятия с концертными выступлениями детских и взрослых творческих коллективов.

Эстафета «Бег мира» - международная факельная эстафета, проводимая с 1987 года, целью которой является поддержание культуры мира на Земле. В 2019 году участники преодолеют дистанцию в общей сложности более 7 тысяч километров.

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