РИАМО - 15 июл. Глава Московской избирательной комиссии Валентин Горбунов в понедельник пригласил кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва на личный прием, по итогам пришли только три человека, сообщается на сайте Мосгоризбиркома.

Личный прием председателя Мосгоризбиркома проходит в порядке живой очереди и не предусматривает групповых совещаний и обсуждений.

«В результате на личный прием пришли только трое: Русакова, Собянина и Кульнев, с ними состоялся конструктивный диалог. Другие кандидаты (Янкаускас, Гончаров, Брюханова, Яшин, Соболь, Митрохин и другие), не приняли приглашение на личный прием к председателю МГИК и попытались превратить это мероприятие в митинг с трансляцией в СМИ», – говорится в сообщении.

Подобные действия выходят за пределы правового поля, и являются попыткой давления на Мосгоризбирком. Очевидно, что у некоторых кандидатов не было намерения обсудить работу избирательных комиссий, содержание итоговых протоколов и другие вопросы.

Правила приема граждан регламентированы и не могут быть одномоментно изменены по противоречивым требованиям группы граждан, даже являющихся кандидатами в депутаты Мосгордумы, поясняется в материале.

«Горбунов вынужден в очередной раз напомнить кандидатам, их сторонникам и представителям СМИ, что давление на работу избирательных комиссий недопустимо и содержит признаки правонарушения, предусмотренного статьей 141 УК РФ», – добавляется на сайте Мосгоризбиркома.

Председатель МГИК отметил, что готов провести личный прием со всеми желающими и напомнил кандидатам, что все их претензии, вопросы и замечания будут рассмотрены и учтены на заседаниях комиссий.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года. Ранее Мосгоризбирком объявил о решении отказать в регистрации девяти кандидатам, в том числе юристу фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и самовыдвиженцу при поддержке «Единой России» Ренату Лайшеву.

Четырнадцатого июля в Москве прошла несогласованная акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, в которой, по официальной информации, приняли участие около 1 тысячи человек.