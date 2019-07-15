РИАМО - 15 июл. Судебные приставы Московской области поборются в финале чемпионата Федеральной службы судебных приставов по служебному биатлону, который пройдет с 16 по 19 июля в парке «Патриот» в Одинцовском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы управления ФССП по Московской области.

Состязания проведут среди территориальных органов службы судебных приставов России. Цель чемпионата состоит в том, чтобы популяризовать здоровый образ жизни и улучшить физическую подготовку судебных приставов России. Также организаторы стремятся сделать более востребованными служебно-прикладные виды спорта.

«Служебный биатлон – новый вид спорта, имеющий особое значение для выработки необходимых навыков работников различных силовых структур», — отмечается в материале.

Его признали ведомственным видом спорта ФССП, в связи с этим правительство РФ выпустило специальное постановление.