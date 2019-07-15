РИАМО - 15 июл. Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина проверила ход подготовки жилищного фонда Наро-Фоминска к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов и выявила ряд нарушений в ходе рабочей поездки, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции региона.

В поездке Федину сопровождали заместитель главы администрации городского округа по вопросам ЖКХ Алексей Гусаков и заместитель главы администрации – начальник территориального управления Наро-Фоминск Геннадий Пензов.

«Главный государственный жилищный инспектор Подмосковья провела осмотр домов №№7, 8, 9, 11А и 15 по Школьной улице (ими управляет ООО «УК «Мальково»), а также домов №№10 и 42 по улице Шибанкова (ООО «УК ЖКХ «Нара»). Выявлены многочисленные нарушения – разрушение кровли, отсутствие теплоизоляции на трубах отопления и горячего водоснабжения, незакрытые тепловые контуры, отсутствие или разрушение отмосток и другие», – говорится в сообщении.

Управляющие компании получили предписания об устранении нарушений до 15 сентября. В их отношении составлены административные протоколы по фактам нарушения законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности. Рассмотрение административных дел намечено на 16 июля.

«Качественная техническая подготовка домов к зиме – одна из наиболее важных обязанностей управляющих компаний. Распоряжение правительства Московской области обязывает Госжилинспекцию проверить не менее 30% многоквартирных домов региона до 15 сентября. Мы будем добиваться устранения всех выявленных нарушений, чтобы предстоящий отопительный сезон в Подмосковье прошел в плановом режиме без серьезных аварий», – заключила по итогам рабочей поездки Федина.