РИАМО - 15 июл. С площадки концерта оркестра 147 автомобильной базы Московской области, который прошел в парке Красная Пресня 13 июля, зрители и исполнители отправили 1,5 тысяч тематических почтовых карточек, выпущенных «Почтой России» в честь военных музыкантов, говорится в сообщении пресс-службы ФГУП «Почта России».

Право первыми подписать и отправить эксклюзивную открытку получили военные музыканты, выступившие в столичном парке в рамках программы «Военные оркестры в парках». Уникальную почтовую карточку получили и все желающие зрители.

«Сотрудники «Почты России» помогали москвичам правильно заполнить адресные строки, наклеить марки и, при необходимости, найти нужный индекс», — говорится в сообщении.

Семья Беловых, побывавшая на выступлении военного оркестра, посчитала возможность отправить открытку везением.

«Начали с одной, которую отправили себе, а в итоге получился своеобразный рекорд: 11 открыток! Спасибо огромное за такую возможность! Думаю, мы сделаем традицией отправлять открытки с мероприятий в рамках фестиваля», — рассказали члены семьи.

Получить и отправить открытку, посвященную фестивалю, можно будет и 17 августа в Александровском саду. Там пройдет сборный концерт Центрального военного оркестра министерства обороны России, Центрального оркестра Военно-морского флота России и Военного образцового оркестра почетного караула.