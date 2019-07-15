РИАМО - 15 июл. В Коломенском городском округе начали строительство автомобильной дороги Коломна – Черкизово – Непецино – Шкинь в обход села Мячково, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Проект реализуется в целях обеспечения подъездов к комплексу по обработке, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов в северо-западной части Коломенского городского округа на территории сел Мячково и Санино.

«По проекту автодорога включает в себя два участка. В рамках первого этапа будет возводиться дорога в обход села Мячково протяженностью 2,6 километра. Вторым этапом предусмотрен подъезд к объектам по обращению с отходами в Коломенском округе. Протяженность этого участка составит 1,1 километр», – говорится в сообщении.

Движение на данных трассах будет двухполосным. Для защиты жилой застройки от звукового воздействия транспорта вдоль автомобильной дороги будут установлены шумозащитные экраны высотой 4 метра.

Застройщиком объекта является ГКУ Московской области «Дирекция дорожного строительства».

«В настоящее время на объекте выполняется устройство насыпи из грунта, укладка асфальтобетона, монтаж наружных инженерных сетей. Завершить строительство первого участка планируется в декабре 2020 года», – сообщил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.