РИАМО - 16 июл. Расширенное заседание правительства Московской области состоится во вторник под руководством губернатора региона Андрея Воробьева, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«В мероприятии примут участие руководители областных министерств и ведомств, а также главы муниципальных образований, связь с которыми будет поддерживаться в режиме видеоконференции», - отмечается в материале.

В ходе совещания с руководящим составом областного правительства 15 июля Воробьев сообщил, что на этой неделе на телеканале «360» состоятся две прямые линии с жителями Подмосковья. Прямые линии проведут по темам здравоохранения и экологии.