РИАМО - 15 июл. Администрация Рузского городского округа заключила муниципальный контракт в рамках адресной программы, по которой будут получены 30 квартир для переселенцев из аварийного жилого фонда, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Будущее жилье для переселенцев будет расположено на территории жилого комплекса «Березки», который находится по адресу: поселок Тучково, улица Комсомольская. Застройщиком квартир выступает ООО «НИИ «Металер».

«Дома введены в эксплуатацию и поставлены на кадастровый учет», — говорится в сообщении.

Когда в квартирах закончится отделка, их будут передадут в муниципальную собственность для заключения договоров социального найма и мены с переселенцами.

Квартиры будут предоставлены 47 гражданам. Общая площадь квартир под расселение составляет 1013,8 квадратных метра в 11 жилых домах в поселках Колюбакино, Тучково, Дорохово, Дома отдыха Лужки и деревнях Старая Руза и Сумароково.

Вручение ключей планируется в четвертом квартале 2019 года.