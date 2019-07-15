РИАМО - 15 июл. Басманный суд Москвы арестовал до 12 сентября криминального авторитета Олега Шишканова (Медведева), которого ранее задержали в подмосковном Раменском городском округе, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы суда.

«Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Медведева. Данная мера пресечения избрана сроком до 12 сентября», - сказал собеседник агентства.

По данным СМИ, 54-летний Шишканов, известный как Шишкан, а также Олег Раменский, является одним из самых известных и авторитетных российских воров в законе.

Согласно информации следствия, Шишкан причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Татьяны Сидоровой и членов ее семьи. Мужчину проверяют и на причастность к другим преступлениям.

Депутат совета депутатов Раменского района Татьяна Сидорова, одновременно занимавшая должность гендиректора компании «Племзавод Раменское», ее супруг, а также младший сын и сестра бесследно исчезли в феврале 2012 года. Следствию до сих пор не удалось обнаружить их тела.