РИАМО - 15 июл. Тверской суд Москвы в понедельник арестовал экс-владельца Антипинского нефтеперерабатывающего завода Дмитрия Мазурова до 12 сентября, его подозревают в хищении кредитных средств трех банков, сообщил РИАМО представитель пресс-службы суда.

Мазуров был задержан поздним вечером 13 июля в московском аэропорту. Его доставили на Петровку, 38, где предъявили постановление о задержании на 48 часов в соответствии с 91-й статьей УПК РФ.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 15 июля 2019 года Мазурову Д.П., подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество - ред.), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 30 суток, то есть до 12 сентября 2019 года», - сказал собеседник агентства.

Мазурова подозревают в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка, общая сумма ущерба превышает 3 миллиарда долларов.