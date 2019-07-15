РИАМО – 15 июл. Москомархитектура утвердила архитектурно-градостроительное решение жилого комплекса на 3-й Хорошевской улице в столице, его площадь составит 65 тысяч квадратных метров, в нем разместят паркинг-скалодром, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Новый ЖК станет частью проекта по развитию промышленных территорий и интеграции их в современную городскую среду. Особенностью комплекса станет паркинг-скалодром и сити-хаусы – двухэтажные пристройки к основному объему здания, с эксплуатируемыми кровлями-террасами. Начало строительства запланировано на конец 2019 года», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Проект разработан архитектурным бюро GAFA Architects. В отделке фасадов жилого комплекса применяется интересное сочетание материалов: кирпич ручной формовки с неровными «состаренными» краями и деревянные панели.

В комплексе также предусмотрена архитектурная подсветка. Благодаря ей в вечернее время дерево получает теплые янтарные оттенки, что добавляет комплексу притягательности и уюта.

«Все эти элементы своим рисунком формируют, так называемый, «лежачий небоскреб», который разбит на объемы, призванные визуально сгладить масштаб здания, сделать его более соразмерным человеку», – пояснил основатель и руководитель GAFA Architects Григориос Гавалидис.

На первых этажах спроектированы двухуровневые квартиры с антресолями. В них будет отдельный вход с внешней стороны улицы и выход во двор на собственное патио. При формировании закрытого двора одним из ограждающих элементов стали, так называемые, сити-хаусы – двухэтажные пристройки к основному объему здания, с эксплуатируемыми кровлями-террасами.

Благоустройство комплекса рассчитано на разные группы жителей как по возрасту, так и по интересам. Они разнесены по зонам таким образом, чтобы не мешать друг другу. Въезд в подземный паркинг, который сформировал наклонный участок закрытого внутреннего двора, архитекторы решили превратить в скалодром. Зимой он становится детской ледяной горкой.

Комплекс будет расположен в пешей доступности от станций МЦК «Зорге» и «Хорошево», а также станции метро «Октябрьское поле».